Creer, ganar y seguir creyendo en la gesta

El Arxil afronta su segunda de las cuatro finales totales por obrar el milagro de la permanencia. Tras ganar la pasada semana y que el Gijón no venciese, el sueño de la salvación sigue intacto. Esta tarde, las verdes se la juegan en su casa, ante el Baloncesto Avilés. Será en el Pabellón del centro Galego de Tecnificación Deportiva, a las 19.30 horas. En caso de caer, el equipo sería matemáticamente equipo de Primera Nacional.