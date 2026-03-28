Creer, ganar y seguir creyendo en la gesta
El Arxil afronta su segunda de las cuatro finales totales por obrar el milagro de la permanencia. Tras ganar la pasada semana y que el Gijón no venciese, el sueño de la salvación sigue intacto. Esta tarde, las verdes se la juegan en su casa, ante el Baloncesto Avilés. Será en el Pabellón del centro Galego de Tecnificación Deportiva, a las 19.30 horas. En caso de caer, el equipo sería matemáticamente equipo de Primera Nacional.
- Los abonados del Celta de Vigo podrán ceder sus asientos en Balaídos a conocidos
- La uróloga Miriam Barrio, de Povisa, entre los 50 mejores doctores de España
- La mina ourensana de wolframio inicia las pruebas metalúrgicas para determinar la calidad del recurso antes de su explotación
- Un camión de bomberos y dos coches, implicados en un accidente en Vigo que movilizó a emergencias
- Las secuelas del covid siguen golpeando las arcas públicas de Vigo: el Concello aprueba una compensación millonaria para los centros deportivos Máis que Auga
- Un estudio de Bruselas cifra en 19.300 millones de euros el coste para reducir las emisiones de la flota en 2050
- Una AP-9 más urbana: Concello y Transportes firman el protocolo para su humanización
- Sanxenxo, epicentro de la música latina en Galicia: Juan Luis Guerra, Elvis Crespo y Gente de Zona actuarán en Baltar