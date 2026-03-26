Fútbol / Primera Federación
Miki Bosch: «Vamos a pelear por el play-off. Nos gustan los retos»
El defensor granate garantiza que el vestuario es muy ambicioso
Hugo de Dios
El Pontevedra CF afronta el tramo decisivo del año en Primera Federación con la mirada puesta en los puestos de play-off y la intención de apurar sus opciones hasta el final. Así lo trasladó este miércoles en Pasarón el central Miki Bosch, uno de los futbolistas más utilizados por Rubén Domínguez, antes del duelo directo ante el Zamora este sábado a las 16.15 horas.
El defensa granate subrayó la ambición del vestuario en una fase clave del campeonato y aseguró que el equipo quiere «poder estar en play-off las máximas semanas posibles». En ese sentido, garantizó la implicación de los lerezanos en las jornadas que restan, deslizando que «todos vamos a dar al 100% en estos partidos».
Bosch restó además dramatismo a la falta de gol de las últimas semanas y defendió la confianza del grupo. «Nos gustan los retos difíciles», afirmó. A su juicio, el equipo debe mantener la exigencia en ambas áreas, insistir en ataque y confiar en la eficacia.
Sobre la visita a Zamora, con ambos equipos empatados a puntos, prevé «un partido muy bonito» y lanza también un mensaje a la afición, ya que el Pontevedra, dijo, va a «ir a por todo» en este sprint final.
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