La BTT Costa Atlántica reunirá casi 400 ciclistas

La sexta edición de la BTT Costa Atlántica reunirá en Pontevedra a cerca de 400 participantes del 10 al 12 de abril en una prueba por etapas que volverá a situar a Pontevedra y a su entorno natural en el escaparate del ciclismo de montaña. La competición, con salida y llegada en la plaza de A Ferraría, incluirá una contrarreloj nocturna urbana y dos recorridos maratón por O Salnés y O Morrazo.

Anabel Gulías, edil de Deportes, subrayó durante la presentación el carácter singular de una cita que definió como «emblemática» y destacó tanto su espectacularidad como la complejidad técnica de su organización.

La concelleira puso el foco en el paso de la prueba por el casco histórico y en el descenso por las escaleras de San Telmo, uno de los puntos más vistosos del recorrido, además de agradecer la implicación de instituciones, Federación Galega de Ciclismo, organizadores, patrocinadores, Protección Civil y comunidades de montes.

La prueba arrancará el viernes 10 con una crono nocturna de unos tres kilómetros por el casco antiguo de la Boa Vila, con un trazado renovado respecto a ediciones anteriores. El sábado se celebrará una etapa maratón de 77 kilómetros y 1.300 metros de desnivel positivo, con paso por Castrove, A Armenteira, O Salnés y As Telleiras. El domingo llegará la jornada más exigente, de 64 kilómetros y 1.500 metros de desnivel, rumbo a O Morrazo, por la zona del lago y Monte Paralaia, antes del cierre con una «pasta party» y la entrega de maillots.

Desde la organización se destacó el éxito de convocatoria de una prueba que mantiene abiertas las inscripciones hasta final de mes y que ya roza los 400 corredores. Más de la mitad proceden de fuera, con presencia de deportistas de Portugal, Luxemburgo, Suiza y Holanda, además de comunidades como Asturias, Baleares, Canarias, País Vasco, Extremadura y Cataluña.

Xisela Aranda, la directora xeral de Deportes de la Diputación, vinculó la cita a la estrategia de turismo deportivo de la institución provincial y aseguró que la provincia cuenta con «estadios naturales» para albergar eventos de este nivel. En la misma línea, el presidente de la Federación Galega de Ciclismo defendió que la Costa Atlántica es «una de las mejores pruebas» de su formato tanto en el ámbito autonómico como nacional.

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La carrera atravesará 12 concellos y será posible gracias a la colaboración de 25 comunidades de montes y varias agrupaciones de Protección Civil.