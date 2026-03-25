El Leis Pontevedra busca un éxito más en un año de ensueño

Diecinueve victorias, tres empates y tres derrotas. Ese el balance de la magnífica temporada del Leis Pontevedra en el Grupo 1 de Segunda División B esta temporada, en el que son líderes indiscutidos con catorce puntos de distancia sobre el siguiente. Todo calificativo se queda corto ante unos resultados tan positivos que, inexorablemente, le colocan como uno de los principales aspirantes a estar en la categoría de plata del fútbol sala nacional el próximo curso.

La primera bola de partido la tienen este fin de semana en Vigo, frente al IES Coruxo. En caso de conseguir sumar, ya sea con el empate o la victoria, la escuadra de Santi Valladares se consagraría campeona de su grupo. En el caso de que acaben siendo derrotados en As Travesas, los segundos clasificados, Lugo Sala, están obligados a ganar en su cancha al Xove, situado en la media tabla, para seguir vivo en la pelea por la primera plaza.

La consecución del liderato, además del éxito deportivo que supone para una entidad del reconocimiento e historia del Leis Pontevedra, tendría una pequeña ventaja en la pelea por volver a Segunda División. Los hombres de Santi Valladares serían locales en la vuelta de la primera eliminatoria del playoff, en la que se enfrentarían a los cuartos de su mismo grupo, puesto que ocupa actualmente el Salamanca.

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El proyecto deportivo, desde la fusión con el Stellae en el verano de 2024, está organizado por y para conseguir el ascenso de categoría a corto plazo. Garantizado matemáticamente el playoff desde hace varias semanas, será la segunda vez que los pontevedreses jueguen la promoción en dos años. La temporada pasada cayeron en la primera ronda frente al Albense, equipo que llegó hasta la final por el ascenso y cayó ante el Tafa navarro.