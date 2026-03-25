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Fútbol Sala / Copa Galicia

Las entradas para las finales de la Copa Galicia ya están a la venta

M. S. R.

Pontevedra

La Real Federación Galega de Fútbol hizo pública ayer la venta de entradas para las dos finales de la Copa Galicia de Fútbol Sala que se disputarán en el Pabellón Municipal de Pontevedra.

La final masculina y femenina, con el Poio Pescamar en liza,tienen un coste de diez euros cada final, con la posibilidad de un bono para las dos finales por quince euros. La venta para el público se realiza tanto en taquilla como online, a través de la plataforma Cluber. Además, cada club dispone de un número de boletos para sus aficionados.

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