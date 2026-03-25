Fútbol / Primera Federación
La afición granate estará presente esta jornada en el Ruta de la Plata
Desde el Pontevedra organizan un viaje para la visita al Zamora
M.S.R.
El Pontevedra tiene por delante diez finales y sabe que el apoyo de su gente es crucial para poder soñar en vida. La primera de esas finales se libra este sábado frente al Zamora a domicilio, en el Ruta de la Plata, por lo que desde el club han organizado un viaje para poder presenciar el choque en vivo.
La hoja de ruta es la siguiente: salida a las ocho de la mañana desde el Pabellón de Deportes de la ciudad en autocar, llegada a la ciudad, disfrute del partido a las 16.15 horas y vuelta al final del encuentro en el mismo meido.
El precio del viaje con la entrada es de 45 euros para adultos y de 35 euros para menores de catorce años.
Todos aquellos interesados tienen hasta mañana a las 18.30 para poder hacer su reserva en las oficinas de Pasarón y abonar el precio en efectivo. Desde la organización afirman que se tiene que alcanzar el mínimo de 45 plazas para que salga el viaje.
- Cae un tráiler al mar en Vigo en la zona de los muelles de Frigalsa, en Teis
- La presencia de anisakis aumenta en las poblaciones gallegas de delfín común
- Las fincas forestales de Pontevedra deben estar limpias antes del 31 de mayo
- Vecinos claman contra el «desmadre» de las terrazas en el Casco Vello
- Marcos, Alejandro y Anxo: los universitarios de Ourense detrás de Loomi, la IA que revoluciona la enseñanza infantil
- Tres heridos, dos de ellos de gravedad, tras una colisión frontal de dos turismos en el acceso al Puerto de Vilagarcía
- Los apicultores aconsejan colocar ya trampas contra las reinas de velutina
- Así es el proyecto de vivienda protegida que la Xunta promueve en Lavadores