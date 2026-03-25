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Fútbol / Primera Federación

La afición granate estará presente esta jornada en el Ruta de la Plata

Desde el Pontevedra organizan un viaje para la visita al Zamora

M.S.R.

Pontevedra

El Pontevedra tiene por delante diez finales y sabe que el apoyo de su gente es crucial para poder soñar en vida. La primera de esas finales se libra este sábado frente al Zamora a domicilio, en el Ruta de la Plata, por lo que desde el club han organizado un viaje para poder presenciar el choque en vivo.

La hoja de ruta es la siguiente: salida a las ocho de la mañana desde el Pabellón de Deportes de la ciudad en autocar, llegada a la ciudad, disfrute del partido a las 16.15 horas y vuelta al final del encuentro en el mismo meido.

El precio del viaje con la entrada es de 45 euros para adultos y de 35 euros para menores de catorce años.

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Todos aquellos interesados tienen hasta mañana a las 18.30 para poder hacer su reserva en las oficinas de Pasarón y abonar el precio en efectivo. Desde la organización afirman que se tiene que alcanzar el mínimo de 45 plazas para que salga el viaje.

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