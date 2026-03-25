La afición granate estará presente esta jornada en el Ruta de la Plata

El Pontevedra tiene por delante diez finales y sabe que el apoyo de su gente es crucial para poder soñar en vida. La primera de esas finales se libra este sábado frente al Zamora a domicilio, en el Ruta de la Plata, por lo que desde el club han organizado un viaje para poder presenciar el choque en vivo.

La hoja de ruta es la siguiente: salida a las ocho de la mañana desde el Pabellón de Deportes de la ciudad en autocar, llegada a la ciudad, disfrute del partido a las 16.15 horas y vuelta al final del encuentro en el mismo meido.

El precio del viaje con la entrada es de 45 euros para adultos y de 35 euros para menores de catorce años.

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Todos aquellos interesados tienen hasta mañana a las 18.30 para poder hacer su reserva en las oficinas de Pasarón y abonar el precio en efectivo. Desde la organización afirman que se tiene que alcanzar el mínimo de 45 plazas para que salga el viaje.