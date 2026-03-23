El Teucro se da un homenaje ante el Reconquista (35-25)

El Teucro volvió a ganar con autoridad al vencer al Reconquista de Vigo en el Municipal dos Deportes, cortando una racha de tres jornadas sin triunfos. Antes del partido, homenajeó a sus dieciséis socios más antiguos con camisetas conmemorativas. Tras un inicio complicado, los pontevedreses reaccionaron con parciales decisivos y se fueron al descanso con tres tantos de ventaja. En la segunda parte ampliaron la ventaja hasta sentenciar un partido importante dentro y fuera de la pista.