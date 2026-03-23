El Marín Futsal sigue intratable y ya son once semanas invictas (2-3)

El Marín Futsal regresa victorioso de Cáceres después de vencer al Colegio San José. Tras adelantarse con goles de Paola, Thais y Paula Pereiro, el conjunto marinense resistió la reacción final de las locales, que recortaron por medio de Isa y Paula Trenado, y sumó un triunfo clave para seguir en playoff de ascenso.