De la ilusión para la recta final a volver a ganar desde la solvencia

Como es habitual en los partidos en Pasarón, dos futbolistas, tras las ruedas de prensa de ambos entrenadores, comparecieron ante los medios de comunicación para explicar las sensaciones directamente posteriores al partido. Los futbolistas en esta ocasión fueron Víctor Eimil y Álex González, dos jugadores que, respectivamente, volvían a la titularidad y regresaba tras dos meses y medio de baja por lesión. «Me he sentido muy bien. Tenía muchísimas ganas de volver a jugar de titular, de volver a jugar con mi gente, y lo he intentado aprovechar. He tenido ocasiones, he dado un paso, pero no las he finalizado para poder ayudar al equipo a ganar. Nos vamos con la sensación de que deberíamos haber ganado, pero hemos sacado un punto más que nos acerca a uno de los objetivos e intentaremos conseguir el otro.», explicaba el villalbés sobre su vuelta al once titular. Por su parte, el capitán granate explicó que se había sentido muy contento tras su regreso, después de dos meses y dos semanas de un proceso complicado por una lesión de diagnóstico incierto y evolución poco clara, y se mostró satisfecho por haber podido volver a jugar tras llevar ya dos semanas entrenándose con el equipo.

El cántabro fue muy directo a la hora de explicar las sensaciones del vestuario con el empate. Señaló que, al final, lo que cuenta es el punto que te llevas y que, más allá de las sensaciones, el equipo quería sumar de tres, aunque esta vez solo pudo hacerlo de uno, algo que consideró mejor que no puntuar, si bien insistió en que deben ser ambiciosos y buscar la victoria, especialmente después de un partido en el que generaron más ocasiones y más claras que el rival, pero no lograron materializarlas, por lo que confió en que pronto puedan darle la vuelta a la situación y volver a sumar de tres en tres. «Nos vamos con la sensación de que deberíamos haber ganado, pero hemos sacado un punto más que nos acerca a uno de los objetivos e intentaremos conseguir el otro.», explica el lateral, en la misma línea de pensamiento que su compañero.

Como confesó Rubén Domínguez, minutos antes de sus comparecencias, el empate a ceros frente al Ourense CF es muy distinto que el partido contra Unionistas, pese a acabar con el mismo marcador. «Un equipo que no recibe goles siempre está muy cerca de ganar, y un punto en cada partido también te acerca mucho más a cualquier objetivo que puedas tener. Además, la solvencia que tienes ahí atrás no es solo de la defensa ni del portero, es de todo el equipo. Cualquier empate, cualquier cero, te acerca, y en cualquier ocasión tienes la victoria en la mano», comentó el ‘2’.

Noticias relacionadas

Sobre la recta final del campeonato y la pelea por el sueño del playoff, el extremo destacó que al equipo le quedan diez partidos que afrontan con muchísima ilusión, ya que se están jugando algo muy bonito, por lo que aseguró que la ilusión dentro de la plantilla es máxima y expresó el deseo de contagiar esa ambición de pelear por disputar un playoff, insistiendo en que deben ir a muerte en esa decena de encuentros que restan esta curso.