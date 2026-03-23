El Arxil cumple en su primera final para pelear la salvación (72-65)
El Arxil cumplió su parte al vencer al Robles Lleida, que desciende matemáticamente, y además se benefició de la derrota del Siroko Gijón, manteniendo vivas sus opciones de permanencia. Las pontevedresas remontaron un mal segundo cuarto gracias a una gran reacción tras el descanso, con Chasse como figura clave. Aunque las cuentas siguen siendo difíciles, el equipo de Marita Janeiro deberá ganar los tres partidos restantes y esperar tres derrotas del Gijón para salvarse en esta recta final.
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