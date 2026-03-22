Rubén Domínguez lamentó el empate ante el Ourense CF y defendió con claridad que su equipo hizo méritos de sobra para ganar, pese a encadenar ya tres jornadas sin victoria. «Últimamente el balón no quiere entrar», resumió al analizar un encuentro en el que vio a su equipo serio atrás, pero castigado en exceso por la falta de acierto. El técnico insistió en que este 0-0 «no tiene nada que ver con el de Unionistas» y recordó todas las ocasiones desaprovechadas por los suyos. «Hoy hemos tenido dos goles anulados, dos mano a mano fallados y más situaciones para marcar», recalcó. Por eso, lanzó un mensaje de calma y convicción: «Ahora no es momento de bajar los brazos. Hay que insistir, trabajar e insistir otra vez».

El preparador granate reconoció que el empate deja un sabor amargo por cómo se desarrolló el partido, pero defendió la línea de su equipo. «Queremos ganar siempre, pero lo que te acerca a ganar es hacer las cosas bien», afirmó. También quiso poner en valor la dificultad del escenario. «Es muy difícil jugar en este campo», señaló, antes de añadir que muchos rivales acuden a Pasarón «a dejar pasar los partidos y a que se juegue poco». Aun así, se mostró tranquilo con la trayectoria del grupo. «El equipo es una máquina de sumar», aseguró, convencido de que esa regularidad debe sostener al Pontevedra en la pelea por el objetivo hasta el final del curso.

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Sobre las acciones polémicas, explicó que habló con el árbitro por una falta sobre Rubén y por un posible penalti a Alain, aunque evitó cargar contra el colegiado. «Para mí el arbitraje fue bueno, simplemente le pregunté por dos acciones decisivas», apuntó. Además, rechazó que la ausencia de Tiago explique por sí sola este tramo sin triunfos. «Claro que echamos de menos a Tiago, pero no creo que no estemos ganando solo por eso», dijo. A su juicio, la clave está en el acierto: «Compa, Alain, Brais y Joao van a acabar haciendo goles».