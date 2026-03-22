«No haciendo nuestro mejor partido, sacamos un punto»
M.S.R.
Dani Llácer reconoció que su equipo no encontró el partido que había preparado, aunque valoró el punto sumado en Pasarón. «No nos ha salido el partido que habíamos planteado, pero fuera de casa sabemos lo difícil que es para todos y veníamos al campo de un equipo de playoff sabiendo que íbamos a sufrir», explicó. Aun así, consideró que, pese a la falta de fluidez con balón, su equipo firmó «una primera parte estable fuera de casa».
Tras el descanso, aseguró que el Ourense dio un paso adelante, aunque la expulsión acabó condicionando el plan. «Intentamos jugar con dos puntas, emparejar su última línea y generarles algo más desde la segunda jugada y el juego directo, porque el campo tampoco estaba para muchas historias», apuntó. Según dijo, en ese arranque de la segunda mitad «se vio un mejor Ourense», antes de que su equipo tuviera que ponerse «en modo supervivencia» para sostener el empate. El entrenador visitante también dio valor al punto por el contexto del choque. «Fuera de casa es muy difícil. Hoy, siendo sincero, haciendo menos, sacamos un punto», resumió.
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