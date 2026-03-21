Remeros en distintas tempestades

Vuelve a rodar el balón en Pasarón. Pontevedra y Ourense CF cruzan sus caminos a las 16.15 horas con situaciones muy diferentes. El equipo que materialice el derbi en tres puntos, aguantaría el pulso a sus competidores en la zona alta, para los pontevedreses, y en la zona baja, para los ourensanos. Por el contrario, el que pierda se alejaría, ante lo apretado que están el playoff y la lucha por la permanencia, de ese objetivo a finales de mayo.

El Pontevedra, después de esa semana de descanso sobre la pista, pero de duro desplazamiento hasta Getxo, tiene la necesidad de volver a sumar los tres puntos después de un febrero y marzo con sequía de victorias. Para el duelo entre gallegos, los lerezanos no podrán contar con Diego Gómez por sanción, recuperando a todos los efectivos lesionados para el derbi.

Rubén Domínguez, entrenador granate, vivirá una tarde especial por su pasado en O Couto. «Es bonito jugar contra el Ourense, ojalá le vayan las cosas muy bien y salven la categoría», confesó Domínguez en la rueda de prensa previa al encuentro.

Pese a ello, la gran prioridad para el técnico ourensano es clara: «Lo que tenemos entre ceja y ceja es meter al Pontevedra en el playoff y salvarlo ya».

Sobre el rival destacó que «tienen jugadores físicos como puede ser Carmona, Jerín, Jelbat, tienen jugadores de un físico fuerte y nosotros también», que asegura que se espera para hoy un encuentro de «mucho duelo y disputa».

El Ourense CF se desplaza hasta la capital del Lérez inmerso en una buena dinámica este 2026, con trece puntos sumados de los 32 totales que poseen, aunque arrastrando los malos resultados fuera de casa.

De catorce ocasiones que los miñotos jugaron a domicilio esta temporada, solo se llevaron los tres puntos en una ocasión; frente al Arenteiro en noviembre.

Noticias relacionadas

Esta tarde será la cuarta ocasión que granas y azules se enfrenten en partido oficial. El balance histórico es de una victoria para cada equipo y un empate. El primer duelo, de diciembre de 2023, terminó en tablas, y el más reciente, de septiembre de 2025, con victoria pontevedresa por dos goles a cero.