El Poio ya conoce su horario para la Copa

La Federación Galega de Fútbol ha confirmado los horarios de las finales de la Copa Galicia de Fútbol Sala que se disputará en el Pabellón Municipal. El primer duelo enfrentará a O Parrulo Ferrol y Noia el 1 de abril a las 20.30 horas. La otra contienda de semifinales será al día siguiente entre el Poio y el Castro a las 12.00.