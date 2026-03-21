Encuentro de máximo nivel para el Teucro

El Teucro recibe esta tarde al Reconquista de Vigo a partir de las 20.00 en el Pabellón Municipal. Los lerezanos llegan al encuentro tras ceder un empate a última hora ante el Autonomía Luceros. Hoy, la jornada 26 medirá en Pontevedra al octavo y noveno clasificados de la Primera División en un duelo directo apasionante.