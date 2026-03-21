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Continuar con puño de hierro: Ence Marín

Con 16 victorias y consolidadas en la cuarta plaza de la Segunda División, el Ence Marín afrontará la vigésimocuarta jornada con una visita al Colegio San José (Cáceres). A siete puntos del Segosala —aunque con un partido menos— las marinenses siguen su estela a falta de ocho partidos por disputar. Cecilia Puga llega en racha tras su hat-trick ante el FC Meigas.

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