Continuar con puño de hierro: Ence Marín

Con 16 victorias y consolidadas en la cuarta plaza de la Segunda División, el Ence Marín afrontará la vigésimocuarta jornada con una visita al Colegio San José (Cáceres). A siete puntos del Segosala —aunque con un partido menos— las marinenses siguen su estela a falta de ocho partidos por disputar. Cecilia Puga llega en racha tras su hat-trick ante el FC Meigas.