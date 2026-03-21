El Arxil buscará la épica ante el Lleida

Después de la derrota ante el Cortegada en la que el Arxil firmó prácticamente su sentencia en Liga Femenina 2, las pontevedresas disputarán hoy a las 18.30 horas un encuentro en el que las protagonistas están en la zona baja de la tabla. Arxil y Lleida, ambos con cinco victorias, tratarán de acercarse a un todavía lejano Gijón.