La Gimnástica visita Sabadell con cinco atletas sub-20

La SD Gimnástica afronta este fin de semana una nueva cita nacional en Sabadell, donde competirá con cinco atletas sub-20 que lograron la mínima para el campeonato tras destacar también en el autonómico de short track.

La participación arrancará el mañana con Eloy Acuña, campeón gallego, en la final de peso de 6 kilos a las 19.25 horas. Cinco minutos después correrá María Estévez, campeona gallega de 1.500 metros, que disputará la semifinal con opción de volver a competir el domingo en la final. Lucas Pena afrontará el 3.000 metros junto a Sabela Martínez, después de su destacada actuación en el absoluto. El domingo será el turno de Gema Dacosta, campeona gallega en peso de 4 kilos.