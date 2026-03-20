Ayudas
Depo Van refuerza su edición con un millón de euros
H.D.
Pontevedra
La Diputación de Pontevedra abrirá hoy la segunda convocatoria del programa Depo Van, dotada con un millón de euros, un 67% más que en la edición anterior, para apoyar la movilidad de los clubes deportivos de la provincia. Las entidades dispondrán de 20 días hábiles para presentar sus solicitudes. La línea reserva 550.000 euros para clubes de cualquier disciplina, 350.000 para especialidades náuticas y 100.000 para entidades con deportistas con discapacidad. Las ayudas cubrirán hasta el 80% de la inversión, con un máximo de 25.000 euros para vehículos nuevos. Luisa Sánchez destacó que el objetivo es «responder a necesidades concretas de los clubes deportivos con herramientas útiles y accesibles».
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