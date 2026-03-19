El Umia firma un gran campeonato gallego y suma 16 medallas

El Club Acuático Umia volvió a brillar en el Campeonato Gallego Absoluto de piscina, disputado en Ourense, al proclamarse subcampeón autonómico por tercer año consecutivo. La entidad de Caldas de Reis, que acudió al certamen con 25 deportistas, sumó 545 puntos y regresó con 16 medallas —10 absolutas y 6 júnior—. Además, también consiguieron los subcampeonatos absolutos femenino y masculino. La actuación más destacada la firmó Lidia Aboy, que batió el récord gallego júnior de 100 aletas en piscina de 50 metros con un tiempo de 53,89 segundos.