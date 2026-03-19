Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra Oriente PróximoCambio Climático VigoAntecedentes accidente SaltamontesInclusión Laboral GaliciaFernando FrancoDeep Purple en Vigo
instagramlinkedin

Natación

El Umia firma un gran campeonato gallego y suma 16 medallas

Hugo de Dios

Caldas

El Club Acuático Umia volvió a brillar en el Campeonato Gallego Absoluto de piscina, disputado en Ourense, al proclamarse subcampeón autonómico por tercer año consecutivo. La entidad de Caldas de Reis, que acudió al certamen con 25 deportistas, sumó 545 puntos y regresó con 16 medallas —10 absolutas y 6 júnior—. Además, también consiguieron los subcampeonatos absolutos femenino y masculino. La actuación más destacada la firmó Lidia Aboy, que batió el récord gallego júnior de 100 aletas en piscina de 50 metros con un tiempo de 53,89 segundos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents