Roi Fraga irá con la selección al Mundial Junior de Taekwondo

El taekwondista Roi Fraga, del Club Número Phi de Caldas de Reis, ha sido convocado por la selección española para competir en el Campeonato del Mundo Junior, que se celebrará del 12 al 17 de abril en Tashkent (Uzbekistán).

Fraga competirá en la categoría de -73 kilos. El deportista gallego, campeón de España, afronta así un nuevo reto internacional tras su paso por el Mundial y el Europeo cadete, donde fue bronce. Desde el club destacan que «detrás de esta convocatoria hay mucho trabajo y mucha constancia».