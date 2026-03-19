El Círculo Deportivo de Sanxenxo, reconocido por la ITF

La Federación Internacional de Tenis (ITF) ha distinguido al Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo por la calidad en la organización de sus torneos, un reconocimiento otorgado a partir de una encuesta realizada entre los participantes del M15 disputado el pasado año dentro del circuito Futures.

Según informó la entidad, los jugadores valoraron de forma positiva la acogida, el trabajo del personal y los servicios ofrecidos durante la competición. El presidente del club, Paco Hernández, señaló que se trata de «un reconocimiento inesperado y fruto de tantos años de trabajo» y añadió que el premio les anima a «seguir trabajando».

Hernández aprovechó además para reclamar mejoras en las infraestructuras deportivas y en la normativa urbanística vinculada al deporte. «Es fundamental tener instalaciones cubiertas para entrenar y jugar a diario», afirmó.

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La próxima cita internacional de La Cultural será una nueva edición del M15, prevista para la semana del 20 de abril en Sanxenxo. Según el club, el torneo supera ya las 500 preinscripciones de tenistas de más de 70 países.