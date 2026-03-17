La suspensión obligará al Pontevedra a una semana con tres partidos de liga

Los problemas en el calendario y el frenesí de partidos de la recta final obligan al Pontevedra a que el partido frente al Arenas vaya a ser un quebradero de cabeza. Sin incluir ese choque frente a los vascos, los pontevedreses tienen diez jornadas por delante en las que, a diferencia de Primera División en la semana de la final de Copa del Rey, no hay parones de ningún tipo.

Al Pontevedra le espera un tramo final de temporada intenso y con citas de peso tanto en Pasarón como a domicilio. El conjunto granate recibirá al Ourense el sábado, 21 de marzo, a las 16.15 horas, al Barakaldo el 4 de abril a las 16.15 horas, a la Ponferradina el fin de semana del 12 de abril, al Celta Fortuna el fin de semana del 26 de abril, al Bilbao Athletic el fin de semana del 10 de mayo y al Real Avilés el fin de semana del 24 de mayo. Fuera de casa, los pontevedreses visitarán al Zamora el sábado, 28 de marzo, a las 16.15 horas, al Guadalajara el fin de semana del 19 de abril, al Racing Ferrol el fin de semana del 3 de mayo y al Tenerife el fin de semana del 17 de mayo.

En ese sinfín de semanas sin descanso, y antes de la última jornada frente a los avilesinos, la Real Federación Española de Fútbol tiene que fijar una fecha para la celebración del encuentro.

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Hasta el momento, el máximo organismo del fútbol español no se puso en contacto con el conjunto granate para la reprogramación del partido en la una fecha alternativa. Los indicios desde el equipo lerezano son que el día de celebración será antes de la última jornada, y que la fecha debería ser un miércoles, por las posibilidadaes de compatibilizar el partido con los desplazamientos propios y/o ajenos. Toda decisión oficial se mantiene en el aire, a dispensas de lo que puedan acordar cada una de las entidades con la Federación.