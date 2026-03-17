El piragüismo de la comarca cosecha triunfos en el campeonato nacional

El Campeonato de España de Invierno de Sprint Olímpico ha traído muchos éxitos para el piragüismo pontevedrés y de su comarca. Cinco deportistas de categorías sub-23, junior y senior hicieron una gran actuación entre las pruebas de canoa y de kayak.

En la final de C1 5000 metros femenino sub-23, la canoísta del Piragüismo Poio se quedó hizo con el bronce tras sumar un tiempo de 28:37,61. Mateo Lago, con un tiempo de 24.51,72, del Piragüismo Pontevedra, se llevó el oro en la final junior de C1 5000 metros masculino.

En a final del K1 5000 metros junior femenino, Iris Corredoira, del Náutico de Cobres, se hizo con el primer puesto tras completar un tiempo de 23.57,77 en la gran final.

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En la categoría sénior, dos pontevedreses, que compiten bajo el escudo del Fluvial de Lugo, se hicieron con el oro y la plata en el C1 5000 metros masculino. Jaime Duro se subió al escalón más alto del podio con un tiempo de 23.12,01, mientras que Pablo Crespo estuvo a su lado con una marca de 23.26,08.