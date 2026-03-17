Piragüismo / Campeonato de España de Sprint Olímpico
El piragüismo de la comarca cosecha triunfos en el campeonato nacional
Tres oros, una plata y un bronce en el torneo celebrado en Sevilla
M.S.R.
El Campeonato de España de Invierno de Sprint Olímpico ha traído muchos éxitos para el piragüismo pontevedrés y de su comarca. Cinco deportistas de categorías sub-23, junior y senior hicieron una gran actuación entre las pruebas de canoa y de kayak.
En la final de C1 5000 metros femenino sub-23, la canoísta del Piragüismo Poio se quedó hizo con el bronce tras sumar un tiempo de 28:37,61. Mateo Lago, con un tiempo de 24.51,72, del Piragüismo Pontevedra, se llevó el oro en la final junior de C1 5000 metros masculino.
En a final del K1 5000 metros junior femenino, Iris Corredoira, del Náutico de Cobres, se hizo con el primer puesto tras completar un tiempo de 23.57,77 en la gran final.
En la categoría sénior, dos pontevedreses, que compiten bajo el escudo del Fluvial de Lugo, se hicieron con el oro y la plata en el C1 5000 metros masculino. Jaime Duro se subió al escalón más alto del podio con un tiempo de 23.12,01, mientras que Pablo Crespo estuvo a su lado con una marca de 23.26,08.
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