Kárate
Doce medallas del Gimnsport en el gallego infantil y la copa cadete
El Gimsport de Pontevedra cerró su participación en el Campeonato Gallego Infantil y la Copa Cadete de kárate con un balance de 12 medallas. La competición se disputó el sábado 14 en el pabellón Fontes do Sar, en Santiago de Compostela, y reunió a deportistas de categorías inferiores de toda Galicia.
Según informó la entidad pontevedresa, el medallero quedó compuesto por un oro, cuatro platas y siete bronces. El único título gallego del club fue para Ariadna Álvarez, primera en kata infantil femenino. La misma karateca logró además una plata en kumite infantil femenino de menos de 30 kilos.
Las otras medallas de plata fueron para Jesús Torres, en kata infantil masculino; Borja González, en kata juvenil; y Nerea Álvarez, en kumite cadete de menos de 61 kilos.
Los siete bronces correspondieron a Raquel Carrera y Carlota Carrera, ambas en kata benjamín femenino; Ema Torres, en kumite alevín de menos de 26 kilos; Jesús Torres, en kumite infantil de menos de 30 kilos; Borja González, en kumite juvenil de menos de 35 kilos; Álvaro Sánchez, en kumite juvenil de menos de 40 kilos; y Gael Cameselle, en kumite cadete masculino de menos de 70 kilos.
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