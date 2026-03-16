Balonmano / Primera Nacional
El Teucro cede un empate tras ir ganando por 7 goles en Cangas
En su visita al Automanía Luceros, los lerezanos firmaron las tablas (26-26) a pesar de ir por delante durante casi todo el encuentro
Hugo de Dios
Pontevedra
Automanía Luceros y Teucro se vieron las caras en el Municipal de O Gatañal para firmar tablas en la jornada 25 de la Primera División Masculina. A pesar de ir ganando por siete tantos a falta de 25 minutos, los locales fueron capaces de ir reduciendo distancias en el marcador poco a poco. Con un parcial en contra de 6-1 en la recta final del choque, los lerezanos cedieron el triunfo y tuvieron que conformarse con el empate (26-26).
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