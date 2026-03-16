Campeonato de España sub-18
Hugo Casañas bate el récord nacional de lanzamiento de peso
El atleta pontevedrés superó la marca en su cuarto intento con 20.59 metros
Hugo de Dios
Hugo Casañas ya forma parte de la historia del atletismo español. El lanzador pontevedrés ha batido el récord nacional sub-18 de lanzamiento de peso durante el Campeonato de España disputado en Antequera con tan solo 16 años.
La anterior marca estuvo en poder de Iker Sukia desde 1995 con 20,13 metros fue superada hasta en tres ocasiones. Casañas firmó su mejor intento en el cuarto lanzamiento, cuando alcanzó los 20,59 metros y estableció un nuevo tope nacional.
Además, superó de nuevo la antigua marca en sus dos últimos lanzamientos, ambos de 20,38 metros. Este brillante concurso le dio con claridad la medalla de oro, por delante de Pablo Zarzalejo e Iván García, y confirmó que su proyección en el atletismo nacional no tiene techo.
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