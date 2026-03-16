Suspensión
El Arenas-Pontevedra continúa, por el momento, sin fecha
Hugo de Dios
Después de la suspensión del encuentro entre el Arenas Club y el Pontevedra fijado para el pasado sábado a las 16.15 horas, los aficionados granates continúan sin novedades al respecto de la nueva fecha seleccionada para disputar la contienda correspondiente a la jornada 28 de la Primera Federación.
La crecida del río Gobela causó la inundación del Municipal de Fadura en Getxo, dejando a futbolistas, cuerpo técnico y aficionados de brazos cruzados ante la decisión del comité arbitral de suspender el partido ante la imposibilidad de disputar el duelo en condiciones.
Ante esta situación, y pendientes de una solución desde la RFEF, el Pontevedra ha caído —de forma simbólica— a la cuarta plaza tras el triunfo del filial del Athletic y deberá recuperar los puntos pendientes para volver a la estela del Tenerife y el Celta Fortuna.
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