El Arenas-Pontevedra continúa, por el momento, sin fecha

Después de la suspensión del encuentro entre el Arenas Club y el Pontevedra fijado para el pasado sábado a las 16.15 horas, los aficionados granates continúan sin novedades al respecto de la nueva fecha seleccionada para disputar la contienda correspondiente a la jornada 28 de la Primera Federación.

La crecida del río Gobela causó la inundación del Municipal de Fadura en Getxo, dejando a futbolistas, cuerpo técnico y aficionados de brazos cruzados ante la decisión del comité arbitral de suspender el partido ante la imposibilidad de disputar el duelo en condiciones.

Noticias relacionadas

Ante esta situación, y pendientes de una solución desde la RFEF, el Pontevedra ha caído —de forma simbólica— a la cuarta plaza tras el triunfo del filial del Athletic y deberá recuperar los puntos pendientes para volver a la estela del Tenerife y el Celta Fortuna.