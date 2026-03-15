Cuando no es el gol, es el agua

Las últimas semanas del Pontevedra CF no dejan indiferente a nadie. Una victoria en los últimos ocho partidos, mala fortuna de cara a portería y, ahora se da el episodio más surrealista de lo que va de año para el conjunto lerezano: la inundación del Municipal de Fadura propició la suspensión del encuentro programado para ayer sábado ante el Arenas Club de Getxo.

El duelo correspondiente a la jornada 28 de la Primera Federación estaba fijado para la tarde de ayer en tierras vascas, donde el balón debía echarse a rodar a partir de las 16.15 horas.

Sin embargo, ante el impracticable estado de una de las bandas del terreno de juego, completamente anegada tras las lluvias caídas en las últimas horas, la decisión final fue posponer el encuentro.

Por ahora, se desconoce la fecha y el horario oficial en el que se disputará el partido entre blanquinegros y granates. El propio Arenas comunicó poco antes del inicio previsto que el choque quedaba aplazado y que la nueva fecha se concretará en los próximos días.

Por otro lado, los clubes ya han informado de que los costes relacionados con las entradas serán devueltos entre mañana y pasado mañana a los aficionados desplazados hasta Getxo con el mismo método de pago utilizado para la compra de las mismas.

Esta solución ofrecida por el cuadro vasco calma considerablemente unas aguas que ya venían revueltas de los últimos días. Y es que, desde que se dieron a conocer los precios de las entradas para ver el Arenas-Pontevedra en el Fadura, se desató la polémica en el seno de la afición granate.

Las localidades destinadas al público visitante contaban con un precio de 26 euros, lo que suponía ya de por sí un incremento de un 73% sobre lo que suele ser habitual en la categoría de bronce del fútbol español.

Los seguidores del Arenas pudieron visitar Pasarón en la primera vuelta por apenas 15 euros, que suele ser el precio medio de las entradas para el público visitante en Primera Federación.

Además, la grada destinada a los aficionados del Pontevedra —y al resto de aficiones que han visitado el recinto vasco— no cuenta ni con asientos ni con cubierta, con todo lo que eso conlleva en una zona donde la lluvia, como en Galicia, es bastante habitual.

Evitable y previsible

Pendientes todavía de la resolución que ofrezcan ambos clubes en sintonía con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), parece que es una situación que se podría haber evitado al no ser la primera vez que sucede un inconveniente del estilo en el Municipal de Fadura.

De hecho, en los últimos días ya se habían repetido imágenes del campo con importantes acumulaciones de agua, algo que vuelve a poner el foco sobre los problemas de drenaje de una instalación situada junto al río Gobela. Hace apenas una semana, otro encuentro previsto en el recinto ya había tenido que suspenderse por una incidencia similar.

En las ruedas de prensa previas ofrecidas por Antonio Montoro y Rubén Domínguez, ambos comentaron que eran plenamente conocedores de la complicada tesitura por la que pasa el terreno de juego vizcaíno.

Todo lo ocurrido sucede, además, pocas semanas después de que en Fadura se ejecutasen trabajos de mejora para adaptar la instalación a las exigencias de la Primera Federación, unas actuaciones que, visto lo visto, no han evitado que la lluvia vuelva a comprometer el estado del césped.

Recta final del curso

Este imprevisto llega en el momento clave de la temporada para el Pontevedra. Encarando ya la recta final del campeonato con tan solo diez jornadas por disputarse —más el duelo aplazado ante el Arenas Club—, el conjunto de Rubén Domínguez mantiene, a pesar de todas las complicaciones, la codiciada tercera plaza, tras el empate del Racing de Ferrol en Ourense, la derrota del Lugo ante el Real Madrid Castilla y el sorprendente pinchazo del Mérida en casa ante el Guadalajara, que goleó a los extremeños con un contundente 1-4.

Por lo tanto, a la espera de lo que hagan el filial del Athletic Club y el Barakaldo esta tarde, que visitan a Osasuna B y Unionistas de Salamanca, respectivamente, los pontevedreses seguirán en la zona noble de la clasificación pese al obstáculo inesperado de este fin de semana.

Este panorama refleja la resiliencia granate y, sobre todo, destaca el buen hacer de los lerezanos en su regreso a la categoría de bronce, solo por detrás de los inconmensurables Tenerife y Celta Fortuna.

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Hasta nuevo aviso, el siguiente duelo para el Pontevedra será el derbi ante el Ourense, que visitará Pasarón el próximo sábado. El exequipo de Rubén Domínguez se encuentra metido de lleno en la pelea por la salvación, por lo que no será un duelo sencillo para los granates. n