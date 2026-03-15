El Cisne firma un agónico empate en la batalla hasta el final con el Oviedo

El Municipal dos Deportes recibió un duelo vital en la carrera hacia la salvación entre Cisne y Oviedo. Los pontevedreses, después de sangre, sudor y alguna lágrima, fueron capaces de rascar un empate que deja abierta la lucha por mantener la categoría.

El arranque no pudo ser mejor para los lerezanos que se mostraron de lo más eficaces encadenando un parcial inicial de 3-0 con un destacado doblete de Iago Costas. Sin embargo, los asturianos, tras el reciente cambio de entrenador no se darían por vencidos fácilmente, acercándose en el electrónico en los primeros compases.

Pese al buen inicio, las defensas comenzaron a imponerse a los ataques. Los locales estuvieron casi ocho minutos sin ver puerta. No contentos con esto, el que estaba siendo uno de los mejores del Cisne, Iago Costas, fue descalificado por falta tras una pérdida en ataque y, apenas un minuto después, Landim fue excluido, pero Franzini se vistió de héroe deteniendo el lanzamiento de Goux para frenar la sangría ovetense. En la recta final de la primera mitad, los locales tiraron de orgullo y con un parcial de 6-3 se fueron por encima al descanso (13-12).

El segundo asalto arrancó mejor para el Cisne. Tras la descalificación de Joaquín Pérez, Landim convirtió el lanzamiento para poner por delante a los suyos.

Noticias relacionadas

Los últimos compases en el Municipal fueron de infarto. Gol arriba y gol abajo, el líder del marcador iba variando con el paso de los minutos. Finalmente, el resultado fue 22-22 en el duelo directo por la salvación.