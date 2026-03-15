Cecilia Puga se sale con tres goles en un nuevo triunfo del Ence Marín

El Ence Marín continúa intratable en su pelea por las primeras posiciones de la Segunda División de Fútbol Sala Femenino. Las marinenses volvieron a sumar de tres este fin de semana en un triunfo que tuvo una protagonista con nombres y apellidos: Cecilia Puga Tejero.

La máxima goleadora del Marín firmó un hat-trick con el que suma ya 31 goles esta temporada. El primero llegó segundos después del pitido inicial y, en el minuto 7 la ‘11’ marinense anotó el segundo para ampliar la ventaja. En la recta final marcó el tercero justo ante del gol del honor visitante.