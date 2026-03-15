El ‘Bribón’ se reafirma con el primer triunfo de la campaña

El ‘Bribón’, sin Juan Carlos I pero patroneado por el cántabro Jane Abascal, inauguró la temporada con una victoria en el Trofeo Xacobeo, primera prueba de la Liga de 6 Metros, disputada este fin de semana bajo la organización del Real Club Náutico de Sanxenxo.

La embarcación defensora del título de la Liga 2025 volvió a mostrarse como una de las grandes referencias de la flota tras dos intensas jornadas de competición en aguas de la ría de Pontevedra.

Su regularidad a lo largo de todo el fin de semana permitió al ‘Bribón’ hacerse con el triunfo final y comenzar el curso deportivo como el gran rival a batir.

La regata arrancó, no obstante, con el protagonismo del ‘Titia’, patroneado por Mauricio Sánchez-Bella, que firmó una sólida actuación en la primera jornada y se convirtió en el primer líder del Trofeo Xacobeo. Sin embargo, con el avance del campeonato, el ‘Bribón’ fue imponiendo su ritmo hasta consolidar su remontada y cerrar el fin de semana en lo más alto de la tabla clasificatoria.

El ‘Titia’ tuvo que conformarse finalmente con la segunda posición, mientras que el ‘Acacia’ de Juan Debén completó el podio tras mantener un intenso duelo con el ‘Ian–Estrella del Mar’, de Guillermo Rodríguez, siempre en la pelea por los puestos de honor. También destacó el papel del ‘Stardust’ de Andrés Campos, que logró finalizar entre los cinco primeros.

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El Trofeo Xacobeo contó además con la participación de la flota de J80, que compartió campo de regatas y pantalanes con los 6 Metros. En esta clase, la victoria fue para el ‘Moura’ de Xoán Bermúdez de Castro, por delante del ‘ONE’ de Adrián Domínguez, del Real Club Náutico de Sanxenxo, y del ‘Enzarzados’ de Jaime Alberto García, del Monte Real Club de Yates de Baiona.