Más de tres meses sin perder del Ence Marín

El Ence Marín Futsal recibe esta tarde a partir de las 17.00 horas al FC Meigas en A Raña. Las locales buscarán llevarse un día más la victoria para consolidarse en lo alto de la tabla en la que ahora mismo pelean por la cuarta plaza con el Bembrive, que suma los mismos puntos (49) aunque las viguesas han disputado un partido más.