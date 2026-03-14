Fútbol / Primera Federación
Los puntos calman la impaciencia
El Pontevedra viaja hasta Getxo con el objetivo de volver a ganar cinco semanas después
Las rachas de peores resultados llegan siempre en los equipos de la misma forma que las buenas, sin poder explicarse muy bien su origen. Arenas y Pontevedra se ven las caras esta tarde, a las 16.15 horas, en Fadura, en momentos anímicos muy diferentes. Los getxotarras suman dos jornadas sin perder y han tomado cierta distancia con los puestos de descenso. Los pontevedreses atraviesan un momento gris del curso, con un total de cuatro puntos sumados de los últimos quince posibles.
El Arenas llega en un momento dulce del curso tras vencer a dos rivales de la zona media de la tabla y dejando buenas sensaciones. Para su vuelta a casa tras empatar en Lezama con el filial athleticzale, no podrán contar con Pablo García, por acumulación de tarjetas.
Jon Erice, entrenador local, destacó en rueda de prensa el gran grupo al que se va a enfrentar esta tarde y resaltó sus principales virtudes. «Sus partidos son muy cerrados. Se han hecho un equipo con resultados tremendamente cortos, están pasando pocas cosas», destacó el pamplonica.
El Pontevedra viaja hasta tierras vascas con varias novedades en su plantilla. En el capítulo de bajas tan solo está Diego Gómez, que cumplirá ciclo de tarjetas este fin de semana. Las buenas noticias llegan de la mano de Alberto Gil, que tras dos semanas sancionado, vuelve a una lista de convocados. Además, tanto el capitán Álex González como Comparada podrán vestirse de corto ante el Arenas al haberse recuperado de sus respectivas lesiones.
Rubén Domínguez, técnico visitante, elogió el buen trabajo de su rival durante todo el año y, pese a la diferencia en la tabla, huye del exceso de confianza. «Es un equipo propositivo, que aprieta y que está haciendo una gran temporada», aseguró el ourensán.
Será la cuarta vez que blanquinegros y granates se vean las caras en un partido oficial. El balance es de una victoria vizcaína, un empate y un triunfo gallego. El primer duelo entre ambos data de enero de 1980 y terminó con reparto de puntos. La cita más reciente se saldó con un 2-0 a favor del Pontevedra el pasado mes de diciembre.
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