Duelo vital del Cisne por la salvación

Los de Marcos Otero «Quiños» se verán las caras esta tarde con un rival directo, el Confía Base Oviedo. La contineda, que se disputará a partir de las 20.00 horas a orillas del Lérez, enfrenta a dos equipos que rozan la zona roja con 19 puntos para los locales y 16 para los visitantes a falta de siete jornadas.