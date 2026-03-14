Duelo vital del Cisne por la salvación
Los de Marcos Otero «Quiños» se verán las caras esta tarde con un rival directo, el Confía Base Oviedo. La contineda, que se disputará a partir de las 20.00 horas a orillas del Lérez, enfrenta a dos equipos que rozan la zona roja con 19 puntos para los locales y 16 para los visitantes a falta de siete jornadas.
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