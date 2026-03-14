El CW Pontevedra, a por el gallego infantil

El CW Pontevedra disputa hoy en la piscina del CD Rías do Sur el Campeonato Gallego Infantil Mixto, una cita que reúne a ocho equipos gallegos. El conjunto pontevedrés ejerce de anfitrión en un torneo de formato copa que comenzará a las 10.00 horas enfrentando a las lerezanas con el CW Santiago La Merenguela, en una jornada que se extenderá hasta las 19.45.