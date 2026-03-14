Arxil ante un duelo de altura en Cortegada

El Arxil viaja a Vilagarcía para disputar la jornada 22 de Liga Femenina 2. Con tan solo cinco triunfos en el casillero afrontan un complicado partido ante Cortegada, segundo equipo con más puntos de la liga, triplicando las victorias de las pontevedresas que disponen de una de sus últimas balas para una salvación que parece utópica.