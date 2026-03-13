La Gimnástica, al Nacional sub-18

La Gimnástica competirá este fin de semana, los días 14 y 15 de marzo, en el Campeonato de España ShortTrack sub-18 que se celebrará en Antequera, una cita a la que acudirá con varios atletas en disposición de firmar un papel destacado a nivel nacional.

La expedición contará con los actuales campeones gallegos de 60 metros vallas, Guille Piñeiro y Carlota Vázquez, además del subcampeón autonómico Jovi Uyokpiye. También estará en Antequera Carmen Paz, campeona gallega en 200 y 400 metros, que competirá en la distancia corta con el objetivo de lograr el mejor resultado posible.

En las pruebas combinadas, Sergio Lamas participará en el heptatlón y será uno de los primeros en entrar en acción en la jornada del sábado. El atleta acudirá a la cita nacional tras colgarse el bronce autonómico en esta disciplina.

En el 3.000 metros lisos, La Gimnástica estará representada por Alejandro Santos y Paula Fernández. Esta última llega en un gran momento de forma después de proclamarse campeona de España de cross y afronta la competición con el aliciente de resarcirse tras quedarse a las puertas del podio en la pasada edición, a solo tres segundos de las medallas.

La participación del conjunto pontevedrés se completará en los lanzamientos con Miguel Ángel López, que competirá en peso de 5 kilos avalado por su condición de subcampeón gallego de la categoría.