Cinco nombres inamovibles en la pizarra de Rubén Domínguez

El Pontevedra esta temporada, pese a ser un equipo confeccionado en su mayoría este verano, tiene una columna vertebral muy sólida en la que cinco futbolistas han disputado más del 80% de los minutos totales en partidos correspondientes Primera Federación. Ordenados de mayor a menor ratio: Antonio Montoro, Yelko Pino, Miki Bosch, Ander Vidorreta y Raúl Marqueta.

Montoro ha jugado el 95,68% (89:25 minutos de media por partido jugado) del tiempo posible. Traducido a minutos, el getafense suma 2.325 de 2430 posibles, repartidos en veintiséis encuentros de veintisiete posibles. Su única ausencia se debió a la tarjeta roja recibida frente a la Ponferradina en la segunda jornada del campeonato. Su implicación en el juego como central, en línea de dos o de tres, y como pivote es absoluta y ha demostrado que es una pieza capital en la primera fase de construcción del juego.

Pino, capitán del equipo, insignia del club y el único de todo el listado que no es un fichaje veraniego, disputó 2291 minutos de los 2430 posibles en veintiséis encuentros. En términos porcentuales, el vigués ha estado sobre el césped el 94,28% (88:07 minutos de media por partido jugado) de la liga. Su única ausencia, en la primera vuelta frente al Lugo, se debió a la acumulación de tarjetas amarillas. Poco se puede añadir sobre el rol protagonistas del ‘10’ cuando uno de cada cuatro goles tiene su firma como anotador o como asistente.

Bosch, compañero en la zaga de Montoro, Álvaro Pérez y, durante un par de meses, Alain Ribeiro, registra 2.128 minutos en Primera Federación con la zamarra granate. Con perspectiva de toda la temporada, el canterano del Levante ha estado el 87,57% (85:07 minutos de media por partido jugado) de los minutos y solo se ausentó en dos ocasiones de los partidos. En ambos casos, por tener que cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones: Mérida en Pasarón y Osasuna Promesas en Tajonar.

Vidorreta, jugador trascendental que, por sus demarcaciones pasa más desapercibido, solo se ha perdido un partido de liga en todo el año; ante el Barakaldo a domicilio. El versátil jugador soriano , convertido a lateral derecho este otoño, es un activo de mucha importancia en el juego de Rubén Domínguez y así lo reflejan las estadísticas. 87,08% (81:27 minutos de media por partido jugado) de los minutos totales de competición doméstica destacando tanto en su posición natural como en el costado.

Marqueta, portero titular, es el quinto y último futbolistas que supera el 80% de minutos posibles sobre el campo. En el caso del maño es del 81,48% de los minutos (90:00 minutos de media por partido jugado). En veintidós ocasiones fue el guardián de los postes del Pontevedra. Sus cinco faltas fueron motivadas por una lesión en el gemelo que le tuvo parado entre mediados de noviembre y principios de enero.

Luisao, todas las jornadas

Dentro de la plantilla del Pontevedra solo hay un futbolistas que ha jugado en todos los partidos de esta temporada en Primera Federación. Luisao Macías, que solo ha sido titular en siete jornadas de las veintisiete disputadas, es un futbolista muy importante en la rotación y un atacante muy peligroso en su rol de revulsivo. Ese pleno de encuentros contrasta directamente con sus minutos sobre el campo ese año, 820, y con su porcentaje de minutos en el total de la temporada, 33,74% (30:22 minutos de media por partido jugado).