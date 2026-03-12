Revuelo granate ante los altos precios para estar en Getxo

La visita del Pontevedra al Arenas de Getxo, prevista para este sábado a las 16.15 horas en el Municipal de Fadura, ha generado un profundo revuelo entre los aficionados granates por el precio de las entradas en el sector visitante: 26 euros. Este coste convierte al estadio vizcaíno en el más caro de la categoría y ha provocado críticas y renuncias al viaje. Ante esta situación, el desplazamiento lerezano al País Vasco se prevé muy por debajo de lo que apuntaba hace unas semanas. Los precios ante las condiciones de un recinto que no cuenta con asientos y que está descubierto, punto a tener en cuenta en caso de lluvia, propicia que muchos hayan dejado de lado la idea de realizar uno de los desplazamientos más esperados del año. n