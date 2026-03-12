Cuntis arrasa en Cieza y A Estrada

La Escuela de Marcha de Cuntis firmó una gran jornada entre el Campeonato de España de media maratón y la segunda jornada del circuito gallego disputada en A Estrada. El resultado más destacado fue el título nacional de Antía Chamosa en Cieza (Murcia), mientras que su hermano Dani y Carmen Escariz tuvieron que retirarse por problemas musculares.

A Estrada también vio brillar a los atletas vinculados a la escuela. Iago Rubianes ganó en sub-10, Alba Pérez se impuso en los 5 kilómetros y Patri Simón y Gabriel Martínez lograron sendos triunfos en categoría máster. Desde la entidad destacan que sus deportistas «lo bordaron» en la que fue una jornada muy completa.