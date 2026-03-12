Marcha
Cuntis arrasa en Cieza y A Estrada
Antía Chamosa lideró una brillante jornada con su triunfo en Murcia
Hugo de Dios
Cuntis
La Escuela de Marcha de Cuntis firmó una gran jornada entre el Campeonato de España de media maratón y la segunda jornada del circuito gallego disputada en A Estrada. El resultado más destacado fue el título nacional de Antía Chamosa en Cieza (Murcia), mientras que su hermano Dani y Carmen Escariz tuvieron que retirarse por problemas musculares.
A Estrada también vio brillar a los atletas vinculados a la escuela. Iago Rubianes ganó en sub-10, Alba Pérez se impuso en los 5 kilómetros y Patri Simón y Gabriel Martínez lograron sendos triunfos en categoría máster. Desde la entidad destacan que sus deportistas «lo bordaron» en la que fue una jornada muy completa.
- Una madre con una hija de 10 años en O Porriño: «Llegué del trabajo y vimos que ya no teníamos casa»
- La flota gallega inicia la campaña en Malvinas tras los buenos datos científicos del calamar: «Estamos volviendo a la normalidad»
- El nuevo centro de salud Olimpia Valencia de Vigo abre sus puertas a medio gas: «No sabemos cuándo podremos pedir cita»
- El Celta pierde a Miguel Román por lesión para lo que resta de temporada
- Carvajal sale en defensa de sus aplausos a Iago Aspas: «Ese gesto significa respeto a una leyenda de nuestra liga»
- Louzán admite que Vigo «está a las puertas» de ser sede del Mundial, pero omite la reforma de Tribuna
- Final feliz a cuatro días en altura
- Una mujer «Spider-Man» que trae de cabeza en Moaña