Los Chamosa representarán a España en el Mundial de Marcha 2026

Los hermanos Antía y Daniel Chamosa volverán a vestir la elástica de la selección española en el Campeonato del Mundo de Marcha por equipos, que se disputará el próximo 12 de abril en Brasilia. La Real Federación Española de Atletismo ha incluido a los dos pontevedreses en una cita marcada por el estreno de las nuevas distancias de medio maratón y maratón marcha, que sustituyen a los clásicos 20 y 35 kilómetros.

Antía Chamosa llegará como una de las grandes bazas del equipo nacional tras proclamarse campeona de España en Cieza con un tiempo de 1:33:45. La atleta lerezana afrontará la prueba de medio maratón respaldada por su progresión internacional y por el objetivo de ayudar al equipo nacional a pelear de nuevo por las medallas. Junto a ella competirán Lidia Sánchez-Puebla, Aldara Meilán, Sofía Santacreu y Griselda Serret.

En la categoría masculina, su hermano Dani será una de las referencias nacionales en la nueva distancia de maratón marcha. El pontevedrés, sexto en el Mundial de Tokio 2025 en 35 kilómetros, acudirá a la capital brasileña pese a las molestias físicas que arrastra durante las últimas semanas. La federación lo sitúa como «uno de los máximos exponentes del equipo español».