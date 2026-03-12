Waterpolo
La brasileña Sampaio refuerza las filas del CW Pontevedra
H. D.
El Club Waterpolo Pontevedra ha reforzado su plantilla para la segunda fase de la Primera Nacional Femenina con la incorporación de la brasileña Dandara Sampaio, de 19 años que llega procedente del SESI SP de Sao Paulo. Internacional con Brasil pese a su juventud, la nueva incorporación aportará solidez a un equipo que mantiene intactas sus aspiraciones de alcanzar el play-off de ascenso a la División de Honor.
El conjunto lerezano afronta el tramo decisivo del campeonato con la lucha por los puestos de arriba al rojo vivo. Actualmente ocupa la tercera plaza con 17 puntos, con un partido menos que sus principales rivales, el líder CN Rubí, con 20, y el CN Barcelona, con 19.
Desde el club destacan que será un «refuerzo a nivel defensivo para seguir dando guerra». Podría estrenarse en un duelo vital este sábado ante el CN Barcelona a domicilio.
