Antonio Montoro: «Quedan once partidos a cara de perro»

El defensor arengó a los suyos para la recta final del curso confiando en que la mala racha de cara a portería será algo temporal

Antonio Montoro, pieza clave en el esquema de Rubén Domínguez. | RAFA VÁZQUEZ

Hugo de Dios

Pontevedra

Antonio Montoro transmitió serenidad en la previa de la visita del Pontevedra al Arenas de Getxo. El defensor granate aseguró que el vestuario mantiene la calma pese a la falta de gol de las últimas jornadas y subrayó la estabilidad de un equipo que sigue firme en la pelea por sus objetivos. «El vestuario está tranquilo. Somos un grupo muy estable y, ganemos, perdamos o empatemos, siempre ponemos el foco en el siguiente partido», afirmó el madrileño.

El central reconoció que el equipo trabaja para mejorar sus prestaciones ofensivas, aunque descartó cualquier «ansiedad». «Estamos intentando atacar mejor y tener más ocasiones. Los goles van a volver a llegar porque hemos demostrado durante el año que somos un equipo que tiene gol», apuntó Montoro.

Puso en valor la fortaleza defensiva del conjunto lerezano en esta segunda vuelta. «Para ganar siempre estás más cerca si dejas la portería a cero. Estamos siendo muy duros de superar y ese es el camino», señaló sacando pecho del buen hacer defensivo. Prevé un tramo final muy exigente asegurando que «va a haber muchos cambios y el que sea más regular se lo va a llevar». Con el duelo en Getxo entre ceja y ceja, alentó a los granates ante los «once partidos a cara de perro que nos quedan».

TEMAS

