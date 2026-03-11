Natación / Campeonato Gallego
El Umia vuelve al podio juvenil y roza el cadete
Caldas de Reis
El CA Umia completó una gran actuación en el Campeonato Gallego disputado en Caldas de Reis, al volver al podio juvenil tres años después y finalizar además cuarto en categoría cadete, a solo 15 puntos del tercer puesto. El conjunto caldense sumó veintidós medallas, doce en cadete y diez en juvenil, además de varias mínimas nacionales.
En cadete destacaron Raúl Varela y Vera Rey, junto al buen papel de los relevos. En juvenil sobresalieron Lucía Buceta y Antón Loureiro, protagonistas de varias medallas individuales, además del rendimiento colectivo en las pruebas por equipos.
- El enredo judicial en torno a la cúpula acristalada del Celta
- De aldea vaciada a destino internacional: el proyecto en el rural de Ourense de Jonathan y Adrián
- El Gobierno de Portugal aplica una rebaja «extraordinaria» de los impuestos a la gasolina por la guerra en Oriente Medio
- El otro milagro de Madonna con el Celta: «Hola Borja Iglesias, quería pedirte un favor; yo soy del Dépor...»
- Una madre con una hija de 10 años en O Porriño: «Llegué del trabajo y vimos que ya no teníamos casa»
- La AP-53 se sitúa entre las autopistas de España que más tráfico ganó en 2025
- El tiempo da un vuelco en Galicia: lluvia, aire frío y un respiro a mitad de semana en Vigo
- Galicia queda desconectada de Valencia en avión: tres aerolíneas diferentes cancelan las rutas desde Vigo, Santiago y A Coruña