El Umia vuelve al podio juvenil y roza el cadete

El CA Umia completó una gran actuación en el Campeonato Gallego disputado en Caldas de Reis, al volver al podio juvenil tres años después y finalizar además cuarto en categoría cadete, a solo 15 puntos del tercer puesto. El conjunto caldense sumó veintidós medallas, doce en cadete y diez en juvenil, además de varias mínimas nacionales.

En cadete destacaron Raúl Varela y Vera Rey, junto al buen papel de los relevos. En juvenil sobresalieron Lucía Buceta y Antón Loureiro, protagonistas de varias medallas individuales, además del rendimiento colectivo en las pruebas por equipos.