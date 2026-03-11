Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atletismo

Sergio Rodríguez, doble campeón de España

R. P.

Pontevedra

La Gimnástica firmó un gran fin de semana en los Campeonatos de España sub-16 Short Track y Máster, celebrados en Antequera y Salamanca. Sergio Rodríguez fue el gran protagonista al proclamarse campeón de España Máster 35 en doscientos y cuatrocientos metros lisos, logrando además récord de los campeonatos en ambas pruebas y récord gallego en cuatrocientos.

También destacó Noelia Rivadulla, séptima en sesenta metros lisos en Máster cuarenta y cinco femenino. En sub-16, Iago Gómez logró la medalla de bronce en sesenta metros vallas con mejor marca personal. Diego Acuña y Lena Currás fueron séptimos en longitud y pentatlón.

