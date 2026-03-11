Sergio Rodríguez, doble campeón de España

La Gimnástica firmó un gran fin de semana en los Campeonatos de España sub-16 Short Track y Máster, celebrados en Antequera y Salamanca. Sergio Rodríguez fue el gran protagonista al proclamarse campeón de España Máster 35 en doscientos y cuatrocientos metros lisos, logrando además récord de los campeonatos en ambas pruebas y récord gallego en cuatrocientos.

También destacó Noelia Rivadulla, séptima en sesenta metros lisos en Máster cuarenta y cinco femenino. En sub-16, Iago Gómez logró la medalla de bronce en sesenta metros vallas con mejor marca personal. Diego Acuña y Lena Currás fueron séptimos en longitud y pentatlón.