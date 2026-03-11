Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atletismo

Las grandes citas atléticas de Marín abren sus inscripciones

R. P.

Marín

Marín ha abierto las inscripciones para la V Carmiña Carreira y la XIII +10K Marín Manuel Rosales, con plazas limitadas y una promoción especial para quienes participen en ambas pruebas, dos citas ya consolidadas en el calendario atlético local.

