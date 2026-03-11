Cómodo triunfo del Ravachol, previo a la pelea por el título

El Bádminton Ravachol está listo para la pelea por la liga. Este fin de semana, con la clasificación a los playoffs amarrada con bastante anterioridad, recibieron al CB Rinconada en un encuentro sin relevancia para ninguno de los dos clubes. Los locales, clasificados a las semifinales; los visitantes, descendidos matemáticamente.

El encuentro se abrió con el dobles mixto, en el que Javier Suárez y Georgina Bland se impusieron a Aniruddha Mayekar y Marta Molina. A continuación, Georgina Bland e Iziar Barcala ampliaron la ventaja local al vencer a Rebeca Fernández y Candela Villalba en el dobles femenino.

El CB Rinconada recortó distancias en el dobles masculino, donde Aniruddha Mayekar y Ernesto Baschwitz superaron a Gabriel Fernández y Javier Suárez en el duelo más equilibrado de la tarde.

La eliminatoria quedó resuelta en la primera tanda de individuales, con el punto de Marco Fernández y la victoria de Ana Novoa frente a Marta Molina. Ya en la ronda final, Iziar Barcala se impuso a Rebeca Fernández, mientras que Ernesto Baschwitz derrotó a Gabriel Fernández.

El resultado final del choque dejó a los pontevedreses en la segunda posición, con un balance de seis victorias y dos derrotas totales en el campeonato -dieciocho puntos-, y emparejado en un lado del cuadro final contra el primer clasificado del Grupo A. El Recreativo IES La Orden será el rival a batir para poder pelear por el título liguero. Los onubenses, líderes con siete triunfos y una derrota, son uno de los favoritos para levantar el trofeo, por lo que el reto del Ravachol es mayúsculo en los playoffs. El vencedor se medirá al que venza la otra semifinal, Oviedo o Cartagena.