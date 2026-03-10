Kárate
El Gimsport, subcampeón por clubes en Valga, sumó dieciséis medallas
El Gimsport finalizó en la segunda posición de la clasificación por clubes en el X Torneo de Valga, con un balance de dieciséis medallas (cuatro oros, tres platas y nueve bronces). El equipo pontevedrés solo fue superado por el club anfitrión, el Club Karate Valga.
Los títulos llegaron por medio de Noah Lareu Agulla, en kata prebenjamín mixto; Ariadna Álvarez Guadarrama, en kata infantil femenino; y Jesús Gabriel Torres Simal, vencedor en kata infantil masculino y en kumite infantil masculino de menos de cuarenta kilos.
Las platas fueron para Alma Maia Lorenzo, Carlota Carrera Pérez y Óliver Lareu Agulla. El medallero se completó con los bronces de Abril Maia Lorenzo, Raquel Carrera Pérez, Nicolás Piay Villaverde, Lara Álvarez Ocampo, Borja González Puga, Álvaro Sánchez Suárez, Nerea Álvarez Ocampo y Diego Cancela Macenlle.
- El Gobierno de Portugal aplica una rebaja «extraordinaria» de los impuestos a la gasolina por la guerra en Oriente Medio
- El enredo judicial en torno a la cúpula acristalada del Celta
- Lola Galovart, Valedora da Cidadanía de Vigo, herida grave y en la UCI por el accidente de la AP-9 del sábado
- Chayanne, segunda confirmación de los conciertos de Castrelos en Vigo
- El otro milagro de Madonna con el Celta: «Hola Borja Iglesias, quería pedirte un favor; yo soy del Dépor...»
- Madonna responde al Celta y zanja el misterio de su camiseta: «¡La llevo puesta y represento a tu equipo con todo mi espíritu!»
- De aldea vaciada a destino internacional: el proyecto en el rural de Ourense de Jonathan y Adrián
- La AP-53 se sitúa entre las autopistas de España que más tráfico ganó en 2025