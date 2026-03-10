El Gimsport, subcampeón por clubes en Valga, sumó dieciséis medallas

El Gimsport finalizó en la segunda posición de la clasificación por clubes en el X Torneo de Valga, con un balance de dieciséis medallas (cuatro oros, tres platas y nueve bronces). El equipo pontevedrés solo fue superado por el club anfitrión, el Club Karate Valga.

Los títulos llegaron por medio de Noah Lareu Agulla, en kata prebenjamín mixto; Ariadna Álvarez Guadarrama, en kata infantil femenino; y Jesús Gabriel Torres Simal, vencedor en kata infantil masculino y en kumite infantil masculino de menos de cuarenta kilos.

Las platas fueron para Alma Maia Lorenzo, Carlota Carrera Pérez y Óliver Lareu Agulla. El medallero se completó con los bronces de Abril Maia Lorenzo, Raquel Carrera Pérez, Nicolás Piay Villaverde, Lara Álvarez Ocampo, Borja González Puga, Álvaro Sánchez Suárez, Nerea Álvarez Ocampo y Diego Cancela Macenlle.