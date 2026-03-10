Un encuentro cerrado que aprieta la zona alta

Tras el empate sin goles entre Pontevedra y Unionistas de Salamanca, Ander Vidorreta y Alain Ribeiro ofrecieron una rueda de prensa abordando diferentes aspectos del partido y del tramo final de la temporada. «La verdad es que ha sido un partido muy cerrado. Los dos hemos jugado con defensa de tres y tanto el césped como la situación de ellos y nuestra no han favorecido que hubiera un buen fútbol. Nos vamos un poco jodidos porque queríamos la victoria, queríamos dar los tres puntos aquí en Pasarón y hoy nos vamos así», explicó el ‘16’ grana. «Por aportar algo más, creo que en este final de temporada a todo el mundo le está costando sacar los tres puntos. Si no me equivoco, de los siete primeros no ha ganado ninguno y eso también es notorio. En una clasificación en la que está todo muy pegado y en pocos puntos nos encontramos muchos equipos, el equipo que consiga encadenar dos o tres victorias seguidas será el que consiga despegar un poco», replicó Ribeiro.

Los cortos resultados granates en las últimas semanas, con tres empates y una derrota en las últimas cuatro jornadas, evidencian la competitividad que resta en la división hasta final de temporada. «Esta es mi cuarta temporada en esta liga y, a medida que empieza el último tercio, es cuando los equipos de abajo empiezan a sacar muchos más puntos y a la gente de arriba le cuesta más. Lo que ha dicho mi compañero: de los siete primeros, hoy creo que ninguno ha ganado. Entonces, yo creo que de aquí al final de la temporada va a ser así. Los equipos de abajo van a apretar muchísimo y a los equipos de arriba les va a costar», aseguró el exjugador de la Real Unión.

La característica que ambos comparten es la polivalencia y Rubén Domínguez ha hecho uso en numerosas ocasiones de esa versatilidad de los dos. «. En punta ha sido un partido duro, porque ellos juegan con tres centrales y ha sido un partido donde ha habido mucha disputa y mucho choque. Creo que me he encontrado bien, pero sí que es verdad que vengo de una lesión en la que he estado cuatro o cinco semanas parado. Es mi primer partido de titular jugando los noventa minutos. Creo que todavía me falta esa chispa de competición, que me la irá dando la propia competición. En cuanto a dónde me encuentro más cómodo, puedo desempeñar diferentes roles en la zona central del campo, pero suelo estar más cómodo por detrás del delantero, de segundo punta. Siempre he dicho que donde me necesite el equipo voy a intentar dar mi 100%», explicó el sopelotzarra. «Yo estoy para lo que quiera el míster, en la posición que quiera. Si el míster me pone en el lateral es porque ve mis cualidades y cree que puedo dar un buen rendimiento. Han sido, creo, veinte minutos en el centro del campo. Yo estoy muy a gusto ahí, es mi posición favorita, por así decirlo, pero donde diga el míster yo jugaré», añadió el soriano.